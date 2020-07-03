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03 липня 2020, пʼятниця, 16:55 8
Верховна Рада і партії 2020-07-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Смолій у Раді не назвав ініціаторів політичного тиску

Смолій у Раді не назвав ініціаторів політичного тиску

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Нацбанк, Верховна Рада України, Національний банк України, Яків Смолій, відставка Смолія
Яків Смолій
Яків Смолій

Яків Смолій, якого звільнили з посади голови Нацбанку, не вказав конкретних фактів й ініціаторів політичного тиску, що став причиною його відставки.

Про це йшлося в промові Якова Смолія у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Як глава Національного банку я більше двох років стою на сторожі інституційної спроможності центробанку. Разом з членами правління ми щитом, що захищає наш технократичний і аполітичний інститут від впливів політикуму. І цей щит протягом останнього року постійно намагаються зламати. Тиск через суди. Проплачені мітинги на Інститутській і під будинками членів правління. Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ і безпосередньо моєї діяльності як керівника установи", — повідомив він.

Він не назвав, хто стоїть за мітингами та інформатаками.

При цьому Смолій уточнив, що відбувається також використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині установи.

"Все це елементи одного ланцюга. Це ускладнює ефективну роботу центробанку ще й тому, що Національний банк — не острів", — додав Смолій.

Він також додав, що на засіданнях за участю депутатів, членів уряду, Президента Володимира Зеленського та прем'єра Дениса Шмигаля звучали заклики "залити економіку грошима", щоб підвести інфляцію та курс гривні до долара до показників, закладених у бюджеті.

Але Смолій не назвав хто конкретно робив такі заяви і не прояснив чим дискусія на нарадах відрізняється від політичного тиску і чому ці заклики варто розглядати як тиск.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що Смолій написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про звільнення через систематичний політичний тиск.

Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Смолія.

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