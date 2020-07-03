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03 липня 2020, пʼятниця, 16:00 9
Силові структури 2020-07-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
Прокуратура підозрює розтрату 350 млн гривень при будівництві Великої кільцевої дороги в Києві

Прокуратура підозрює розтрату 350 млн гривень при будівництві Великої кільцевої дороги в Києві

Валерия Драгомирова
розкрадання коштів, Будівництво автодоріг, Кільцева дорога
Дорога
Дорога

Під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні Прокуратура Києва встановила, що КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" в квітні 2020 року з порушеннями здійснило закупівлю послуг з будівництва на відрізку Великої кільцевої дороги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва.

"Встановлено, що у квітні 2020 року комунальним підприємством "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" здійснювалася закупівля послуг з виконання додаткових робіт із будівництва на відрізку Великої кільцевої дороги протяжністю 1,8 км на загальну суму 354, 2 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорна процедура закупівлі, тобто без проведення аукціону, і укладений з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти.

"Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму грошей", – повідомили в прокуратурі.

Відомо, що прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про визнання незаконним скасування рішення тендерного комітету та визнання недійсним укладеного договору.

Як повідомляли Українські Новини, вранці проспект Шухевича знову "застряг" в заторі. Крім того, з 28 запланованих на ремонт доріг у Київській області ремонтні роботи розпочалися на шести.

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