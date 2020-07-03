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03 липня 2020, пʼятниця, 09:06 11
Суспільство 2020-07-03T11:00:03+03:00
Українські Новини
Проспект Шухевича знову в заторі. Де найбільш завантажені дороги в Києві

Проспект Шухевича знову в заторі. Де найбільш завантажені дороги в Києві

Ирина Николенко
Затори в Києві, Затори на дорогах, Тягнучки
Автомобільні пробки. Фото: kiev.informator.ua
Автомобільні пробки. Фото: kiev.informator.ua

Сьогодні зранку рух ускладнено на проспекті Романа Шухевича, бульварі Тараса Шевченка. Щодня в Києві продовжують утворюватися тягучки і затори. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, транспортний рух утруднено в центрі Києва: на бульварі Тараса Шевченка із затримкою до 14 хвилин, вулиці Жилянській – до 13 хвилин, а також на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицькій.

Затори в центрі Києва. Карта: Google MapsЗатори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Утворилася величезний затор із затримкою руху близько 50 хвилин на проспекті Романа Шухевича. Трохи ускладнений рух на вулиці Набережно-Рибальської.

Затор на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google MapsЗатор на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Транспортний рух ускладнено на Голосіївському проспекті, трасі Е95 і на Великій Окружній дорозі.

Тягучки на Великій Окружній дорозі. Карта: Google MapsТягучки на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

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