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16 червня 2020, вівторок, 08:28 13
Суспільство 2020-06-16T10:45:03+03:00
Українські Новини
З 28 запланованих на ремонт доріг у Київській області ремонтні роботи розпочалися на 6

З 28 запланованих на ремонт доріг у Київській області ремонтні роботи розпочалися на 6

Анна Рудык
Кличко, Дороги, Ремонтні роботи
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

На 6 з 28 доріг у Київській області розпочалися ремонтні роботи. Кияни розкритикували свіжий ремонт Кличко вулиці на Подолі.

Про це в ході брифінгу повідомив тимчасово виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"У Київській області майже 6,5 тис. км доріг, у цьому році запланували полагодити 28 об'єктів, почали роботу на 6", - сказав він.

Володін зазначив, що на інших об'єктах тривають підготовчі роботи і процедури публічних закупівель.

Загальний обсяг фінансування в 2020 році проєктів по дорогах в області становить 1,2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір передбачити можливість виділення коштів з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

Також Верховна Рада має намір скасувати необхідність дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг після того, як Кабінет Міністрів затвердив перелік доріг державного значення, які будуть відновлюватися в 2020 році.

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