Капітально відремонтована Кличком окружна протримається лише 5 років, - результати перевірки

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цей звіт важливий для міста в частині виправлення помилок і зменшення корупційних ризиків. "Усі побажання верифікаційної групи будуть обов'язково враховані", — заявив Кличко.

Київський міський голова також підкреслив, що даний відповідь — перший в історії міста.

Які ж висновки міжнародних експертів? Верифікаційна група CoST вказала на неточності і відсутність даних в проектної документації:

- заява про намір про екологічні наслідки не були узгоджені із замовником;

- відсутні матеріали врахування громадських інтересів (публікації в ЗМІ, Протокол проведення слухань);

- не були надані розрахунки очікуваних і максимальних еквівалентних рівнів шуму біля житловий забудови.

Фахівці рекомендували провести аналіз на предмет затягування строків узгодження дозвільних процедур, а також КМДА варто звернути увагу на складність отримання дозвільних документів.

Згідно з висновками групи GoST, капітальний ремонт та облаштування на ділянці Кільцевої дороги водовідведення забезпечить ефективну експлуатацію дороги на п'ять років, що відповідає гарантії генпідрядника. Цікаво, що рівень відкритості подачі документів комунальної корпорації КК "Київавтодор" експерти міжнародної організації оцінили на 98%.