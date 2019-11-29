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29 листопада 2019, пʼятниця, 11:55 12
Суспільство 2019-11-29T12:38:48+02:00
Українські Новини
Капітально відремонтована Кличком окружна протримається лише 5 років, - результати перевірки

Капітально відремонтована Кличком окружна протримається лише 5 років, - результати перевірки

окружна

У КМДА відзвітували про капітальний ремонт ділянки Окружної дороги від проспекту Перемоги до селища Вишневное, нагляд за якими проводили міжнародні експерти. Про це повідомляє кореспондент Delo.ua.

На капітальний ремонт Окружної дороги в Києві витратили 332 мільйони гривень. Всі роботи виконувалися за кошти КМДА. Капремонт проводився на ділянці довжиною 6 кілометрів (загальна довжина траси — 34,4 км — Delo.ua). Після проведення робіт ширина проїзної частини збільшилася з 13 до 16,5 метрів, на окремих ділянках — до 20 метрів. Загальна кількість смуг збільшилася з 3-4 до 4-5 смуг.

На ділянці робіт розташовано 6 підземних переходів на перехресті вулиць Сім'ї Сосніних, Литвиненко-Вольгемут, Жмеринської, Янтарної та Верховинній та в районі заводу "Електронмаш". З боку проспекту Перемоги були облаштовані 4 пішохідних містки наземних переходів.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цей звіт важливий для міста в частині виправлення помилок і зменшення корупційних ризиків. "Усі побажання верифікаційної групи будуть обов'язково враховані", — заявив Кличко.

Київський міський голова також підкреслив, що даний відповідь — перший в історії міста.

Які ж висновки міжнародних експертів? Верифікаційна група CoST вказала на неточності і відсутність даних в проектної документації:

  • - заява про намір про екологічні наслідки не були узгоджені із замовником;
  • - відсутні матеріали врахування громадських інтересів (публікації в ЗМІ, Протокол проведення слухань);
  • - не були надані розрахунки очікуваних і максимальних еквівалентних рівнів шуму біля житловий забудови.

Фахівці рекомендували провести аналіз на предмет затягування строків узгодження дозвільних процедур, а також КМДА варто звернути увагу на складність отримання дозвільних документів.

Згідно з висновками групи GoST, капітальний ремонт та облаштування на ділянці Кільцевої дороги водовідведення забезпечить ефективну експлуатацію дороги на п'ять років, що відповідає гарантії генпідрядника. Цікаво, що рівень відкритості подачі документів комунальної корпорації КК "Київавтодор" експерти міжнародної організації оцінили на 98%.

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