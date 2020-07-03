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03 липня 2020, пʼятниця, 15:16 7
Економіка 2020-07-03T16:15:02+03:00
Українські Новини
Nemiroff не планує виробляти спирт всупереч можливості

Nemiroff не планує виробляти спирт всупереч можливості

Елена Литвин
Спирт, Nemiroff, Спиртзавод
Спиртзавод
Спиртзавод

Один з найбільших виробників горілки компанія "ЛВН Лімітед" (Вінниця, ТМ Nemiroff) не планує купувати ліцензію на виробництво спирту, відповідно не має наміру самостійно виробляти спирт в той час, як з 1 липня ліцензію на виробництво спирту дозволили отримувати будь-якому підприємству.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в компанії.

"Навпроти нашого діючого заводу (з виробництва алкоголю) є старий спиртовий завод. Ми не хочемо поки ні купувати, ні будувати (спиртзавод)", - сказало джерело.

Він зазначив, що поки спиртзавод, з якими вони співпрацюють, здатний забезпечувати потреби компанії, "ЛВН Лімітед" не вважає за доцільне інвестувати в цей напрямок.

Також джерело додало, що їх обсяг виробництва продукції не настільки великий, щоб налагоджувати виробництво спирту.

Яків Грибов і Белла Фінкельштейн є кінцевими бенефіціарними власниками "ЛВН Лімітед" (Вінниця), засновником якого є компанія "Немірофф інтеллектьюал проперті істеблішмент" (Ліхтенштейн).

Як повідомляли Українські Новини, під час карантину зросли продажі горілки.

"Укрспирт" місяць виробляв сировина для антисептиків.

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