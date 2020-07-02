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  • З 1 липня ліцензію на виробництво спирту може отримати будь-яке підприємство, – "Укрспирт"
02 липня 2020, четвер, 13:28 7
Економіка 2020-07-02T15:15:03+03:00
Українські Новини
З 1 липня ліцензію на виробництво спирту може отримати будь-яке підприємство, – "Укрспирт"

З 1 липня ліцензію на виробництво спирту може отримати будь-яке підприємство, – "Укрспирт"

Анна Рудык
Спирт, Укрспирт, виробництво спирту, Медичний спирт
Спиртзавод
Спиртзавод

Державне підприємство "Укрспирт" повідомило про демонополізацію галузі, оскільки з 1 липня будь-яке підприємство може отримати ліцензію на виробництво спирту, згідно з новим законодавством.

Про це йдеться в повідомленні ДП, передають Українські Новини.

"Сьогодні (1 липня) починається важливий етап демонополізації галузі. Адже ліцензію на виробництво спирту можуть отримати підприємства будь-якої форми власності", - сказано в ньому.

При цьому нагадується, що до 1 липня 2021 року виробництво спирту буде відбуватися тільки на державних заводах, які незабаром виставлять на продаж.

Зараз 12 заводів "Укрспирту" передані в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства для приватизації.

Експорт спирту можуть здійснювати суб'єкти господарювання за умови отримання ліцензії на виробництво.

Водночас законодавство передбачає, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту можуть здійснювати тільки державні підприємства, спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів.

Також, згідно з документом, з 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію і видача дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" виробив близько 4 млн літрів дезинфікуючого засобу і готовий продовжити випуск при відповідних змінах у законодавстві.

Тим часом Служба безпеки України виявила 13 тонн спиртової суміші для незаконного виготовлення та реалізації неякісних антисептичних засобів у Київській області.

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