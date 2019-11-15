В залі Ради прямо конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів роздавали, - депутат Скороход

Депутат Верховної Ради Скороход Анна, яку разом з Антоном Поляковим виключили з фракції "Слуга народу", розповіла у чому конкретно її звинуватили тепер вже колишні колеги з фракції.

Про це передає з Ради кореспондент "Страни".

Виявляється, депутат підтвердила інформацію про те, що "слугам народу" почали платити додаткову зарплату в конвертах.

Скороход Ганна розповіла, що на Раді фракції Давид Арахамія звинувачував її в тому, що вона на Комітеті роздавала по 3 тисячі доларів за провал законопроекту за анбандлинг.

"Я йому прямо сказала - які 3 тисячі доларів за закон, якщо в залі прямо конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів роздавали", - заявила Анна Скороход.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Анна Скороход заявила про затримання свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосувань.

У свою чергу голова Верховної Ради Дмитро Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата парламенту від фракції "Слуга народу" Анни Скороход Олексія Алякіна з її політичною діяльністю.