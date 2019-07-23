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23 липня 2019, вівторок, 23:11 8
Вибори 2019-07-23T23:45:02+03:00
Українські Новини
Кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в

Кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі

Ганна Скороход. Фото: Ганна Скороход/Facebook
Ганна Скороход. Фото: Ганна Скороход/Facebook

Висуванець партії "Слуга Народу" Скороход Анна виграла вибори Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №93 в Київській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Скороход набрала 43,92%, або 28 149 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, самовисуванець, голова правління Миронівського заводу круп і комбікормів Олександр Жукотанский набрав 15,82% або 10 141 голос.

Третє місце посів самовисуванець, депутат Ради від "Народного фронту" Геннадій Кривошея - він набрав 6,57% або 4 216 голосів.

29-річна Скороход народилася у Вишгороді, працює заступником директора з організаційно-трудових питань ТОВ "Будівельного комбінату "Прогрес".

Округ №93 охоплює Переяслав-Хмельницький, Ржыщев, а також Богуславський, Кагарлицький, Миронівський і Рокитнянський райони Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Пономарьов від платформи Бойко переміг кандидата від "Слуги народу" в 78 окрузі Запорізької області.

Також громадський діяч Ковальчук від "Слуги народу" з великим відривом переміг "свободівця" у 152 окрузі.

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