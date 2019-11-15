Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата Скороход з її політичною діяльністю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата парламенту від фракції "Слуга народу" Анни Скороход Олексія Алякина з її політичною діяльністю.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.



"Якщо ми говоримо про фракцію "Слуга народу", то, якщо я не помиляюся, 3 людини проголосували проти і 16 утрималися, але це сталося з чоловіком одного з депутатів. Я не можу зараз говорити, що це якимось чином пов'язано. Тому що, на скільки мені відомо, і я думаю, що я не помиляюся, з усіма іншими особами, які не голосували або утрималися, проголосували проти, нічого не сталося", - сказав Разумков.



Спікер заявив, що дізнався про затримання з оголошення Скороход в залі парламенту.



Як повідомляли "Українські Новини", у четвер Генеральна прокуратура повідомила, що Алякин свого часу оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію в Міграційну службу.



У четвер Скороход заявила про затримання свого чоловіка через її голосування.



Тим часом Арахамія хоче виключити Скороход з "Слуги народу".