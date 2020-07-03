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03 липня 2020, пʼятниця, 13:44 7
Судова влада 2020-07-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд залишив чинним домашній арешт Стерненка

Апеляційний суд залишив чинним домашній арешт Стерненка

Елизавета Драбкина
Апеляція, Сергій Стерненко, суд над Стерненком
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел

Цілодобовий домашній арешт Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві, апеляційний суд Києва залишив чинним.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Адвокати Стерненко просили не обирати жодного запобіжного заходу їх підзахисному, а прокурори - залишити чинним домашній арешт.

На засіданні 26 червня були заслухані позиції адвокатів, прокурорів, самого Стерненка, а також 12 поручителів.

Далі засідання було перенесено на 3 липня.

У п'ятницю мали виступити інші поручителі.

Суд обмежив кількість поручителів до 20 людей.

Захист вибрав поручителів, серед яких значилася колишня перша заступниця міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, звільнений політв'язень, кримчанин Володимир Балух.

Також за Стерненка хотіли поручитися депутати Верховної Ради Яна Зінкевич ("Європейська солідарність"), Кіра Рудик, Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко (всі - "Голос"), ексдепутат Андрій Тетерук ("Народний фронт"), ексдепутат Юрій Бублик (Всеукраїнське об'єднання "Свобода"), а також низка активістів та громадських діячів, але захист не включила їх у список.

Але суд відмовився віддавати Стерненко на поруки.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня Служба безпеки України завершила розслідування у справі Стерненка.

Служба безпеки України заявляє, що він не діяв у межах самооборони.

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