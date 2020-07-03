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03 липня 2020, пʼятниця, 13:10 7
Кабмін 2020-07-03T16:00:04+03:00
Українські Новини
Ляшко сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски

Ляшко сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски

Анна Рудык
Штраф, Віктор Ляшко, Порушення карантину
Віктор Ляшко. Скріншот відео Кабмін
Віктор Ляшко. Скріншот відео Кабмін

За відвідування кафе у Хмельницькому без маски заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сплатив штраф 17 тис. гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню НВ, передають Українські Новини.

"Мені позавчора (розмова відбулася 27 червня) прийшли реквізити і я сплатив штраф 17 тис. гривень. Це і про довіру, і про відповідальність. І тут треба розуміти, що які б помилки не робили політики і чиновники, люди мають також самостійно стежити за своїм здоров'ям", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що тоді ніхто не плануавав пити каву за столиком.

"Я вже зрозумів, що ця історія буде розкручена і стане супроводжувати мене дуже довго. А питання було в іншому — відкривати чи не відкривати внутрішні зали ресторанів. Ми знайшли взаєморозуміння з рестораторами і вирішили відкрити ресторани там, де це можливо, 5 червня, а 4 червня опинилися в кав'ярні, тому що президент хотів подивитися, як все буде працювати. Ніхто не планував пити каву за столиком, все мало бути з собою, але певні обставини призвели до того, що сталося так, як сталося", - прокоментував він.

Як повідомляли Українські Новини, зуд не зміг оштрафувати Зеленського за кавою в Хмельницькому, але оштрафував Єрмака і Ляшко на 17 тис. гривень.

Також поліція склала адмінпротоколи про порушення карантину Зеленським і членами його команди через відвідування кафе 3 червня під час поїздки в Хмельницьку область.

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