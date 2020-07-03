Ляшко сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідування кафе без маски

За відвідування кафе у Хмельницькому без маски заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сплатив штраф 17 тис. гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню НВ, передають Українські Новини.

"Мені позавчора (розмова відбулася 27 червня) прийшли реквізити і я сплатив штраф 17 тис. гривень. Це і про довіру, і про відповідальність. І тут треба розуміти, що які б помилки не робили політики і чиновники, люди мають також самостійно стежити за своїм здоров'ям", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що тоді ніхто не плануавав пити каву за столиком.

"Я вже зрозумів, що ця історія буде розкручена і стане супроводжувати мене дуже довго. А питання було в іншому — відкривати чи не відкривати внутрішні зали ресторанів. Ми знайшли взаєморозуміння з рестораторами і вирішили відкрити ресторани там, де це можливо, 5 червня, а 4 червня опинилися в кав'ярні, тому що президент хотів подивитися, як все буде працювати. Ніхто не планував пити каву за столиком, все мало бути з собою, але певні обставини призвели до того, що сталося так, як сталося", - прокоментував він.

Як повідомляли Українські Новини, зуд не зміг оштрафувати Зеленського за кавою в Хмельницькому, але оштрафував Єрмака і Ляшко на 17 тис. гривень.

Також поліція склала адмінпротоколи про порушення карантину Зеленським і членами його команди через відвідування кафе 3 червня під час поїздки в Хмельницьку область.