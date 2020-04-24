За два тижні у Києві та області було майже 600 пожеж. За спалювання сміття і трави посилять відповідальність

У Києві та Київській області за останні два тижні сталося майже 600 пожеж, в той час, як у Чорнобильській зоні локалізували ще один осередок займання. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 24 квітня.

Так, повідомляється, що Київ і Київська область створили робочу групу для попередження та ліквідації наслідків пожеж, які останнім часом почастішали.

"Тільки за останні два тижні в Києві та регіоні сталося майже 600 пожеж.Також масштабна пожежа минулого тижня стався в Житомирській області. Палало й у Чорнобильській зоні. І пам'ятаєте, як Київ задихався від диму в повітрі. І сьогодні повітря не ідеальний. Тому ми з фахівцями галузі плануємо спільно попереджати і долати наслідки пожеж", - підкреслив Кличко.

Мер Києва уточнив, що мова йде про:

посилення відповідальності за спалення сміття та трав'яного настилу;

попередження пожеж, враховуючи безсніжну зиму;

впровадженні стаціонарної системи моніторингу повітря у Києві та області;

взаємодії міських і обласних служб у підготовці спецтехніки, витратних матеріалів для подолання пожеж.

Як повідомляли Українські Новини, Київ знову очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям.

Також Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія початку антидиверсійну операцію.