Прокуратура завершила розслідування про пожежу в одеському коледжі і передала справу в суд

Прокуратура Одеської області направила до Приморського районного суду обвинувальний акт щодо пожежі в коледжі на вулиці Троїцькій, під час якої загинули 16 осіб. Про це повідомляє прес-служба відомства, передають Українські Новини.

"Прокурори обласної прокуратури направили у Приморський районний суд Одеси обвинувальний акт стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарством, завідувача денним відділенням економіки і підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, які підозрюються у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі в освітньому закладі по вулиці Троїцькій в Одесі (ч. 2 ст. 270 КК України) ", — сказано в повідомленні.

Під час проведення досудового розслідування, правоохоронці допитали 286 осіб, серед них свідки, очевидці пригоди та потерпілі. Також зробили 65 виїмок документів, призначено та проведено 61 судову експертизу.

Під час пожежі, що сталася в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 осіб, 31 людина зазнала тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Також вогонь зруйнував багатоповерхову будівлю — пам'ятник архітектури 1914 року, в якому розташовувалося освітня установа, пошкодив і знищив все майно, яке було в будівлі і завдав державі мільйонних збитків.

Раніше Українські Новини повідомляли, у справі про пожежу в одеському коледжі з'явилися двоє нових підозрюваних: завідувач денним відділенням економіки і підприємництва коледжу і колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи.

Правоохоронці назвали офіційну причину пожежі в одеському коледжі – несправність електропроводки або побутових електроприладів.