Захворюваність на коронавірус в Київській області збільшилася. Де найбільше заражених

За минулу добу, 2 липня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну нфекцію збільшилася на 47 осіб до 2 702 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 3 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 2 702 випадки захворювання на коронавірус. За добу підтверджено 47 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 8 дітей у віці від 3 до 16 років", - сказано в ньому.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу було зафіксовано в Києво-Святошинський районі - 12 випадків, Обухівському - 4 , Білоцерківському - 3 випадки.

Також в Ірпені зареєстровано 4 нових випадки коронавірусу, в Обухові - 3.

Всього за час епідемії одужали 1 402 особи (у тому числі 116 дітей), померла 51 людина.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані 557 осіб (продовжують лікування 118 осіб), на самоізоляції (під наглядом) перебувають 2 145 людей.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 118 6 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 54 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 876 до 46 763 кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 212 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася в 2,25 раза.

Сьогодні почався 114-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.