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02 липня 2020, четвер, 14:14 13
Медицина 2020-07-02T14:31:15+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус в Київській області продовжує зростати. Де найбільше інфікованих

Кількість хворих на коронавірус в Київській області продовжує зростати. Де найбільше інфікованих

Ирина Николенко
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Коронавірус в Київській області, Кількість хворих за добу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу в Київській області зафіксовано 45 нових випадків захворювання на Сovid-19, що майже вдвічі більше попереднього показника. Станом на 2 липня 10:00 загальна кількість підтверджених випадків – 2 655, серед яких 113 осіб знаходяться на стаціонарному лікування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 655 випадків захворювання на коронавірус (в тому числі 219 дітей та 482 медпрацівники – за весь період). Нових випадків за останню добу – 45", – сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 580 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому – 214, в Софіївській Борщагівці – 79 і в Петропавлівській Борщагівці – 49), в Обухівському районі – 283 випадку (найбільша кількість в Обухові – 141 і Українці – 42).

Також 119 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 100 – у Броварському районі, 74 – в Баришівському, 72 – у Васильківському, 48 – в Вишгородському, по 39 – у Кагарлицькому та Бородянському, 34 – в Миронівському, 23 – в Макарівському.

При цьому 162 випадки підтверджені в Білій Церкві, 137 – в Ірпені, 101 – в Яготині, 98 – у Броварах, 88 – у Борисполі, 61 – в Бучі, 53 – в Коцюбинському, 51 – у Фастові, 44 – в Кагарлику, 44 – в Василькові, 39 – у Вишгороді.

Загалом за час епідемії одужали 1 397 осіб (у тому числі 116 дітей).

На стаціонарному лікуванні перебувають 113 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) – 2 103 чоловік.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 064 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу – 55 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня в Києві зафіксували 104 нових випадки захворювання на коронавірус до 5 242. Від Сovid-19 в Києві загинули 111 осіб.

Тим часом кількість хворих в Україні за минулу добу, 1 липня, збільшилася на 889 до 45 887 за весь час. Кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 185.

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