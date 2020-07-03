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03 липня 2020, пʼятниця, 11:25 10
Суспільство 2020-07-03T13:36:25+03:00
Українські Новини
Відпочивальники на незаконній базі відпочинку в курортній Кирилівці отруїлися окрошкою

Відпочивальники на незаконній базі відпочинку в курортній Кирилівці отруїлися окрошкою

Ольга Фандорина
Масове отруєння, Отруєння, відпочинок, Кирилівка, Порушення карантину
Кирилівка. Фото: stolychno.news
Кирилівка. Фото: stolychno.news

На базі відпочинку "Дніпровські зорі", що розташована в Кирилівці на Косі Пересип й відкрилася під час карантину незаконно, 1 липня сталося масове отруєння – 13 відпочивальників отруїлися окрошкою.

Про це повідомили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області, передає 061.

Як раніше повідомлялося, ввечері 1 липня після прийому їжі відпочиваючих на базі відпочинку "Дніпровські зорі" стали масово скаржитися на погіршення стану здоров'я. В лікарні (за уточненими даними) потрапило 13 відпочивальників, з них 8 дітей і 5 дорослих. Всі вони перебуваються на стаціонарному лікуванні, мають середній ступінь тяжкості кишкового отруєння.

За інформацією заступника директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ Олександра Мащака, за попередніми даними, туристи отруїлися окрошкою. Найближчим часом на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя будуть проведені позапланові перевірки.

"Окрошка - це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. Сьогодні триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, порушено кримінальну справу", - заявив Олександр Мащак.

Як повідомляли Українські Новини, з початку 2020 року 14 людей, серед яких 4 дитини, отруїлися дикорослими грибами.

Крім того, відпочиваючі в Одесі ігнорують карантинні заходи, нехтуючи правилами безпеки перебувають в громадських місцях та на пляжах без масок та не дотримуються соціального дистанціювання.

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