НБУ задовольнив заявки на 20 млн гривень при попиті 1,4 млрд під час аукціону зі свопу процентної ставки

Національний банк задовольнив заявки на 20 млн гривень при попиті 1,38 млрд гривень в ході аукціону по свопу процентної ставки в той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Відбувся перший аукціон своп процентної ставки, в якому взяли участь чотири банки. Загальний обсяг заявок становив 1,38 млрд гривень. З них були задоволені заявки двох банків на 20 млн гривень. Середньозважена фіксована відсоткова ставка, запропонована цими банками в обмін на плаваючу ставку, яка визначається залежно від значень індексу UONIA, становила 6,5%", – йдеться в ньому.

На першому аукціоні банки придивляються до нового інструменту і намагалися визначити під час торгів цінові орієнтири, які б влаштовували і їх, і Національний банк.

У зв'язку з цим обсяг укладених угод був досить незначний.

Вказується, що задані цінові параметри будуть виступати певним орієнтиром для банків під час наступних аукціонів.

НБУ очікує зростання попиту на цей інструмент, оскільки він дозволяє банкам знижувати власні процентні ризики при кредитуванні.

Як повідомляли Українські Новини, глава Нацбанку Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Ти часом, українці можуть поскаржитися в НБУ на роботу фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.