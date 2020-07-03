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03 липня 2020, пʼятниця, 10:48 11
Суспільство 2020-07-03T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Волинській області посилюють карантин і забороняють пасажирські перевезення

У Волинській області посилюють карантин і забороняють пасажирські перевезення

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, карнтин, Посилення карантину
Шацькі озера. Фото: ukraine-is.com
Шацькі озера. Фото: ukraine-is.com

З 3 липня через складну епідеміологічну ситуацію у Волинській області посилили карантинні заходи в місцях масового відпочинку людей. Так, станом на ранок, 3 липня, в області виявлено 2 571 хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Подання про посилення карантину подала головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко. Зараз область займає 4-е місце в Україні по поширенню COVID-19. Зокрема, у Шацькому районі забороняються регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

В області також прийняли рішення додатково провести перевірки закладів, що надають послуги з розміщення, у тому числі баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів.

Як повідомляють Українські Новини, у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності на COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.

Сьогодні почався 114-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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