На Донбасі бойовики 12 разів влаштовували провокації, поранень зазнали двоє українських військових

Бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 30 червня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", — сказано в ньому.

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошківського, Новозванівки, Луганського, Зайцевого, Хутора Вільний.

За минулу добу в результаті обстрілу противника 2 українських військовослужбовців зазнали поранень.

Їх оперативно доставили у військово-медичний заклад, їм надано належну допомогу лікарів.

Стан здоров'я постраждалих військових задовільний.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушила активність противника. За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, у період з 24 по 26 червня у супротивника було ще двоє загиблих", — сказано в повідомленні.

З початку поточної доби бойовики активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня на Донбасі окупанти 12 разів влаштовували провокації із забороненою зброєю, поранено двох бійців ЗСУ.

Також 28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.