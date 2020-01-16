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16 января 2020, четверг, 19:25 28
Общество 2020-01-16T19:25:31+02:00
Українські Новини
Ocean Plaza возобновил работу после масштабного затопления

Ocean Plaza возобновил работу после масштабного затопления

Анна Рудык
Ocean Plaza, Затопление, Прорыв трубы
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

Об этом говорится в сообщении ТРЦ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на момент открытия в торговом центре завершена основная часть внутренних работ (этажи 1 и 0) и нивелированы последствия аварии, в частности устранены последствия затопления, проверена работоспособность всех внутренних инженерных систем здания.

15 января техническая служба управляющей компании совместно с представителями пожарного поста провела проверку внутренних систем безопасности здания.

Проверка показала, что торговый центр готов к приему посетителей.

В здании временно не функционируют некоторые эскалаторы, также проводятся ремонтные работы в части магазинов на -1 и 0 этажах и в общих зонах на -1 этаже.

Как сообщали Українськi Новини, возле Ocean Plaza починили трубу и восстановили движение транспорта.

Также в результате аварии 9 человек получили ожоги, горячая вода из теплосети попала на первый этаж и подвальное помещение ТРЦ Ocean Plaza.

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