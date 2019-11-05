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  • Фото дня: у центрі Києва прорвало трубу, вулицю залило окропом
05 листопада 2019, вівторок, 16:37 15
Події 2019-11-05T17:00:02+02:00
Українські Новини
Фото дня: у центрі Києва прорвало трубу, вулицю залило окропом

Фото дня: у центрі Києва прорвало трубу, вулицю залило окропом

Київводоканал, прорив труб, Гаряча вода
Прорив труби на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі
Прорив труби на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі

Сьогодні, 5 листопада, у центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, в результаті якого затопило вулицю. Інцидент стався на перетині вулиць Саксаганської та Шота Руставелі через місяць після останнього прориву на цій же ділянці. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, прорив труби з гарячою трубою стався вдень у Печерському районі столиці на перехресті вулиці Саксаганської і Шота Руставелі.

В результаті інциденту дорогу затопило окропом.

Відзначимо, що в результаті аварії постраждав як мінімум один автомобіль.

Офіційного коментаря від КП "Київводоканал" щодо причин інциденту наразі немає.

Прорив труби на перехресті Саксаганського та Шота РуставеліПрорив труби на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада у центрі Києва сталося часткове затоплення на вулиці Пушкінській.

Також раніше, 2 жовтня, в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби гарячого водопостачання, через що на перехресті обвалилася частина асфальту, утворилася яма, а проїжджу частину залило окропом.

Раніше в Києві гарячою водою заливало дитячий майданчик, а автомобіль провалювався під землю.

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