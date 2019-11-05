Фото дня: у центрі Києва прорвало трубу, вулицю залило окропом

Прорив труби на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі

Прорив труби на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі

Сьогодні, 5 листопада, у центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою, в результаті якого затопило вулицю. Інцидент стався на перетині вулиць Саксаганської та Шота Руставелі через місяць після останнього прориву на цій же ділянці. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, прорив труби з гарячою трубою стався вдень у Печерському районі столиці на перехресті вулиці Саксаганської і Шота Руставелі.

В результаті інциденту дорогу затопило окропом.

Відзначимо, що в результаті аварії постраждав як мінімум один автомобіль.

Офіційного коментаря від КП "Київводоканал" щодо причин інциденту наразі немає.

Прорив труби на перехресті Саксаганського та Шота Руставелі

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада у центрі Києва сталося часткове затоплення на вулиці Пушкінській.

Також раніше, 2 жовтня, в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби гарячого водопостачання, через що на перехресті обвалилася частина асфальту, утворилася яма, а проїжджу частину залило окропом.

Раніше в Києві гарячою водою заливало дитячий майданчик, а автомобіль провалювався під землю.