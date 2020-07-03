У Миколаєві раптово розвівся міст і заблокував транспорт

У той час, як негода на заході знищила 120 мостів, вранці в п'ятницю, 3 липня, розвідна частина мосту через річку Інгул у Миколаєві почала самовільно підійматися. У результаті рух транспорту по мосту став неможливим. Про це повідомляють Новини N.

Інцидент стався близько 5 години ранку. Розвідна частина мосту підійнялася на висоту більш як три метри і продовжувала повільно підійматися.

Поліція перекрила рух з обох боків мосту.

Викликана на місце події аварійна бригада з ремонту автодоріг протягом тривалого часу усуває несправність - розвідна частина ніяк не хоче стати на своє місце і міст знову і знову починає мимовільно розводитися. У результаті аварію таки вдалося виправити і о 6:50 почався рух транспорту по мосту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше обвалився міст в Олексіївці Дніпропетровської області як тільки Зеленський на пресконференції пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги і сталося це через перевищення допустимої ваги фури майже на 27 тонн.

Також раніше на Прикарпатті через негоду обвалився міст через річку.