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03 липня 2020, пʼятниця, 09:06 17
Події 2020-07-03T11:00:03+03:00
Українські Новини
У Миколаєві раптово розвівся міст і заблокував транспорт

У Миколаєві раптово розвівся міст і заблокував транспорт

Ольга Фандорина
Міст, Миколаїв, Обвал мосту, Розвідний міст

У той час, як негода на заході знищила 120 мостів, вранці в п'ятницю, 3 липня, розвідна частина мосту через річку Інгул у Миколаєві почала самовільно підійматися. У результаті рух транспорту по мосту став неможливим. Про це повідомляють Новини N.

Інцидент стався близько 5 години ранку. Розвідна частина мосту підійнялася на висоту більш як три метри і продовжувала повільно підійматися.

Поліція перекрила рух з обох боків мосту.

 

Викликана на місце події аварійна бригада з ремонту автодоріг протягом тривалого часу усуває несправність - розвідна частина ніяк не хоче стати на своє місце і міст знову і знову починає мимовільно розводитися. У результаті аварію таки вдалося виправити і о 6:50 почався рух транспорту по мосту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше обвалився міст в Олексіївці Дніпропетровської області як тільки Зеленський на пресконференції пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги і сталося це через перевищення допустимої ваги фури майже на 27 тонн.

Також раніше на Прикарпатті через негоду обвалився міст через річку.

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