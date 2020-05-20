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20 травня 2020, середа, 13:04 23
Події 2020-05-20T15:30:03+03:00
Українські Новини
Під Дніпром обвалився міст, як тільки Зеленський пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги

Під Дніпром обвалився міст, як тільки Зеленський пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги

Ярина Вацяк
Міст, Обвал мосту, Нікополь
Під Дніпром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович
Під Дніпром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович

У той час як президент Володимир Зеленський заявив про плани реалізувати програму з будівництва та реконструкції мостів, у Дніпропетровській області біля Нікополя обвалився Олексіївський міст. У цей момент по ньому проїздила фура, яка в підсумку повисла на краю і задньою частиною занурилася у воду.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, все сталося в селі Олексіївка близько 10 годин ранку, пише "Vgorode Дніпро".

Це міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя. Переправа довжиною в 120 метрів і висотою в п'ять. Складається вона з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій, довжина кожної з яких – 20 метрів. Попередньо, обвалилася одна секція.

Власник мосту – Служба автодоріг у Дніпропетровській області.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Вирішувати ситуацію буде органи влади.

За словами місцевих жителів, ремонтні роботи на цьому мосту проводилися тиждень тому. Однак цілком можливо, що переправа не витримала перевантаження.

Логічно, що тепер проїзд через Олексіївський міст закритий, хоча рух зазвичай там досить активний. Автомобілістам зараз потрібно їхати по дорозі через Старозаводську.

Під Днипром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола МиколайовичПід Днипром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович

Місце обвалу мостуМісце обвалу мосту

Обвалився міст. Фото: Facebook/Микола МиколайовичОбвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович

Як повідомляли Українські Новини, у Миколаєві через сильний вітер обрушилася частина пішохідного мосту через Інгул.

Раніше в Харкові "втомився" і обвалився на рейки автомобільний міст.

 

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