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16 червня 2020, вівторок, 17:47 5
Події 2020-06-16T18:30:03+03:00
Українські Новини
На Прикарпатті через негоду обвалився міст через річку

На Прикарпатті через негоду обвалився міст через річку

Ольга Фандорина
Негода, Підтоплення, Обвал мосту, Івано-Франківська область
Обрушений міст. Фото: kurs.com.ua
Обрушений міст. Фото: kurs.com.ua

У селі Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області обвалився міст через річку Красник через підйом води в річці. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

"За адресою: с. Красна, вул. Шевченка обрушився міст через річку Красник. Загальна довжина мосту — 24 метри, ширина — 11 метрів", — повідомили в управлінні ОДА.

Через підняття рівня води в річці Красник сталося пошкодження підходу до мосту утворилася триметрова прірва. Частина дорожнього покриття була знесена водою. Залізобетонні плити мости повисли над річкою.

Наразі проїзд через міст заборонено — дозволено тільки піший перехід.

"У разі виникнення пожежі об'їзд буде здійснюватися зі сторони смт Ланчин у напрямку смт Делятин", — додали в управлінні ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, міст в Олексіївці Дніпропетровської області, який обвалився, як тільки Зеленський на прес-конференції пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги зруйнувався через перевищення допустимої ваги фури майже на 27 тонн.

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