Київ продовжують "сковувати" затори і тягучки. Карта найбільш завантажених доріг

Станом на 2 липня в столиці з ранку ускладнено рух на проспекті Перемоги, Степана Бандери, Північному мосту. Кожен день Київ продовжують обмежувати тягучки і затори. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, в центрі Києва з ранку утворилися тягучки і затори. Так, рух ускладнено на Володимирському узвозі, вулицях Жилянська і Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги та Повітрофлотському.

Затори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також затор утворилася на Північному мосту із затримкою руху на 23 хвилини та на проспекті Степана Бандери – 19 хвилин.

Затор на Північному мосту. Карта: Google Maps

На Голосіївському проспектові утворилася тягучка. На виїзді з Києва, на Великій Окружній дорозі утворилася транспортний затор із затримкою руху 32 хвилини.

Затор на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ обігнав 20-мільйонний Мехіко в рейтингу транспортних пробок і перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок Всесвітньо відомої компанії по дослідженню дорожнього трафіку TomTom.

У 2019 році середньостатистичний водій Києва провів у транспортних пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин безцільно проведеного життя.