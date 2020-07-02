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02 липня 2020, четвер, 10:20 5
Суспільство 2020-07-02T11:00:01+03:00
Українські Новини
Київ продовжують "сковувати" затори і тягучки. Карта найбільш завантажених доріг

Київ продовжують "сковувати" затори і тягучки. Карта найбільш завантажених доріг

Ирина Николенко
Затори в Києві, Завантажені дороги, Тягнучки
Пробки в Києві 2 липня
Пробки в Києві 2 липня

Станом на 2 липня в столиці з ранку ускладнено рух на проспекті Перемоги, Степана Бандери, Північному мосту. Кожен день Київ продовжують обмежувати тягучки і затори. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, в центрі Києва з ранку утворилися тягучки і затори. Так, рух ускладнено на Володимирському узвозі, вулицях Жилянська і Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги та Повітрофлотському.

Затори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також затор утворилася на Північному мосту із затримкою руху на 23 хвилини та на проспекті Степана Бандери – 19 хвилин.

Затор на Північному мосту. Карта: Google Maps

На Голосіївському проспектові утворилася тягучка. На виїзді з Києва, на Великій Окружній дорозі утворилася транспортний затор  із затримкою руху 32 хвилини.

Затор на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ обігнав 20-мільйонний Мехіко в рейтингу транспортних пробок і перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок Всесвітньо відомої компанії по дослідженню дорожнього трафіку TomTom.

У 2019 році середньостатистичний водій Києва провів у транспортних пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин безцільно проведеного життя.

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