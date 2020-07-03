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03 липня 2020, пʼятниця, 09:00 8
Президент 2020-07-03T11:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з керівництвом НБУ кандидатуру нового голови

Зеленський обговорив з керівництвом НБУ кандидатуру нового голови

Анна Рудык
НБУ, відставка Смолія, кандидат на посаду голови НБУ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Після того, як президент Володимир Зеленський запропонував Раді звільнити голову Національного банку Якова Смолія, президент провів консультації з керівництвом НБУ та учасниками ринку щодо кандидатури нового голови.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Відбулися зустрічі президента з заступниками голови Національного банку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.

У зустрічах брали участь також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Учасники переговорів обговорили стан фінансового сектора держави і можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ.

"Незалежний Національний банк - це запорука макроекономічної стабільності держави і гарантія добробуту українців. Тому я як президент відстоюю незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основи фінансової і макроекономічної стабільності нашої держави", - сказав президент.

Зеленський також відзначив відданість принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня ввечері стало відомо, що Смолій подав у відставку.

Тим часом сьогодні Рада може розглянути відставку Смолія: депутати запевняють, що голоси є.

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