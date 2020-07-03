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03 липня 2020, пʼятниця, 05:00 12
Lifestyle 2020-07-03T10:00:03+03:00
Українські Новини
На трьох знаків зодіаку чекає сьогодні удача, — астролог

На трьох знаків зодіаку чекає сьогодні удача, — астролог

Елена Новикова
поради астрологів, Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В той час, як астролог прогнозував, що в четвер у Дів, Водоліїв і Риб можливі проблеми зі здоров'ям, в п'ятницю Близнюків, Раків і Козерогів чекає удача. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 3 липня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У п'ятницю у Близнюків настане вдалий час для нових справ і розв'язання складних питань. Вони будуть рухатися у вірному напрямку і знати, як варто діяти, щоб домогтися потрібного результату напевно. В цей день працювати доведеться багато, але це не повинно лякати їх. Увечері можна організувати зустріч з приятелями і друзями, це допоможе розслабитися після насиченого дня.

Рак

У п'ятницю Ракам не варто боятися експериментувати і йти неторованим шляхом. Будь-які нестандартні способи вирішення поставлених завдань приведуть до відмінних результатів. В цілому день буде вдалий. Також в цей день буде непоганий час для романтичних зустрічей і цікавих знайомств.

Козеріг

У Козерогів буде вдалий і наповнений приємними подіями день. У п'ятницю постарайтеся бути в центрі подій, що відбуваються, не зациклюйтеся на неприємних моментах, підтримуйте в собі бойовий дух і рішучість. У представників цього знака також з'явиться шанс відновити давні стосунки, знайти компроміс у спілкуванні з близькими. Пощастить у коханні, не виключені нові романтичні знайомства.

Як повідомляли Українські Новини, у липні очікується кілька магнітних бур.

Крім того, в цьому місяці очікується ряд незвичайних астрономічних явищ.

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