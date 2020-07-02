У трех знаков зодиака возможны проблемы со здоровьем сегодня, — астролог

В период магнитных бурь, одна из которых состоится в четверг, у метеочувствительных людей может ухудшиться самчувствие. Астролог прогнозирует, что с проблемами со здоровьем в этот день столкнутся Девы, Водолеи и Рыбы. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 2 июля, расскажут Українські Новини.

Дева

В этот день тонус организма Дев не будет слишком высоким. Чтобы смягчить эту проблему, постарайтесь правильно спланировать режим дня, а также грамотно сочетать продукты питания. Звезды уверяют, что четверг подойдет для небольшой разгрузки организма. Садиться на полноценную диету вовсе необязательно, но вот немного ограничить себя в еде не повредит.

Водолей

У Водолеев может возникнуть непредвиденная аллергическая реакция на тот или иной продукт, потому звезды советуют постараться употреблять как можно меньше пищи, которая могла бы так на них повлиять. Также стоит хоть некоторое время побыть на солнце, ведь организму представителей этого знака особенно нужен витамин D.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам внимательно прислушиваться к своему организму: он подскажет, что ему сейчас жизненно необходимо. Доверьтесь своему чутью. Кроме того, в этот день стоит внимательнее смотреть под ноги и по сторонам, ведь есть риск травмироваться.

Как сообщали Українські Новини, июль будет знойным, но также будет много дождей с грозами, шквалами и градом.

Кроме того, в июле ожидается несколько астрономических явлений.