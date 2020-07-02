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  • Пасажири сідають у літак, який не злітає: на Тайвані запустили "фейкові польоти"
02 липня 2020, четвер, 23:52 14
Азія 2020-07-03T10:30:03+03:00
Українські Новини
Пасажири сідають у літак, який не злітає: на Тайвані запустили "фейкові польоти"

Пасажири сідають у літак, який не злітає: на Тайвані запустили "фейкові польоти"

Надежда Комендантова
Тайвань, Аеропорт, Авіапереліт, закриті кордони

Через пандемію коронавірусу міжнародне авіасполучення по всьому світу тимчасово зупинилося, але 5 країн відкрили свої кордони для українських туристів,  у той час аеропорт "Суншань" в Тайбеї (Тайвань) запустив акцію з "фейковими польотами" для пасажирів.

Як пише tjournal, "Суншань" в середині червня розмістив у своєму Facebook анонс заходу і запропонував охочим подати заявку на участь — всього їх було близько 7 тисяч. Потім співробітники аеропорту вибрали 90 випадкових учасників, які могли запросити ще по одній людині в "поїздку". Для них організували три рейси, перший з яких "стартував" 2 липня.

Як пише видання, учасники акції пройшли паспортний контроль, отримали квитки, пройшли через служби контролю та огляду, після чого сіли на борт. Потім вони висадилися і знову пройшли паспортний контроль.

 

Посадка пасажирів Відео аеропорту "Суншань", Facebook

Пасажири розповіли, що скучили за поїздками за кордон і сподіваються на швидке відкриття кордонів. Untied News передає, що деякі з них взяли в аеропорт валізи, щоб повніше зануритися в "подорож".

Акція організована спільно з двома авіакомпаніями: China Airlines і EVA Air. Як зазначає Reuters, для аеропорту та авіакомпаній така акція — можливість наочно продемонструвати і розповісти, які заходи вони застосовують, щоб боротися з коронавірусом.

У Тайвані за весь час поширення Covid-19 зафіксований 448 випадків Covid-19, семеро людей померли від інфекції. Кордони залишаються закритими для іноземців з середини березня, але влада країни вже обговорюють можливе пом'якшення обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, на Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу зафіксували ще 16 лютого.

Тим часом, ЄС вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.

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