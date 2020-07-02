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02 липня 2020, четвер, 23:23 5
Зовнішня політика 2020-07-02T23:45:01+03:00
Українські Новини
Україна буде представником на переговорах з Іраном щодо збитого літака МАУ

Україна буде представником на переговорах з Іраном щодо збитого літака МАУ

Надежда Комендантова
Україна, авіакатастрофа, МЗС України, Дмитро Кулеба, Авіакатастрофа в Ірані
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Україна, яка буде розшифровувати "чорні скриньки" збитого літака МАУ в Ірані, також представлятиме міжнародну групу з координації допомоги жертвам аварії збитого над Тегераном (Іран) рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на переговорах з Іраном.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у відеокімнаті держав-учасників міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

Участь в онлайн-зустрічі взяли також міністри закордонних справ і керівники МЗС Канади, Афганістану, Великої Британії та Швеції.

Міністри підписали меморандум про взаєморозуміння у співпраці в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

"Меморандумом закріплені зобов'язання членів координаційної групи співпрацювати в рамках підготовки та проведення переговорів.

Координаційна група визначила Україну спікером на переговорах з Іраном. Дорадчий комітет з представників членів координаційної групи, які братимуть участь у переговорах, буде надавати допомогу спікеру", — сказано в ньому.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ці міждержавні переговори з Іраном з виплати компенсацій є важливим кроком на шляху до залучення Ірану до відповідальності і отримання допомоги сім'ями загиблих.

Кулеба також подякував іншим учасникам групи з координації зусиль у підготовці документа, а голові МЗС Канади Франсуа-Філіпа Шампаня і його команді за підтримку ініціативи України щодо підписання меморандуму.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Іран повідомив про намір направити до Франції "чорні скриньки" збитого літака МАУ, хоча раніше передумав віддавати "чорні скриньки" збитого пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

 

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