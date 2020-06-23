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23 червня 2020, вівторок, 10:54 10
Транспорт 2020-06-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
SkyUp для компенсації коштів за невикористані квитки знадобиться до 6 місяців

SkyUp для компенсації коштів за невикористані квитки знадобиться до 6 місяців

Елена Литвин
Карантин, SkyUp, скасування авіарейсів, Обмеження перевезень, повернення коштів
SkyUp. Фото: аеропорт
SkyUp. Фото: аеропорт "Київ" ім. Сікорського

Тоді як МАУ закрила продаж частини квитків до 1 серпня, авіакомпанія SkyUp констатує, що на розгляд заявки і виплату коштів за невикористаний через карантин квиток знадобиться від 3 до 6 місяців.

Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Якщо рейс був скасований через карантин або може бути скасований через відсутність дозволу з боку країни призначення на в'їзд громадян України, пасажир має право на повернення коштів за невикористані квитки згідно з тарифом", — сказано в ньому.

Наразі авіакомпанія компенсувала 13 186 євро і 1,882 млн гривень пасажирам за невикористані через карантину квитки.

"З березня ми отримали 286 тис. звернень про компенсації за невикористані із-за заборони польотів квитки", — зазначили в SkyUp.

Наголошується, що пасажирам доступні 3 види компенсації: перенесення дати невиконаного перельоту без додаткових доплат, промокод у вигляді 120% вартості невикористаного квитка, відшкодування квитка згідно з умовами тарифу.

Згідно з повідомленням, з початку карантину служба підтримки працювала у перевантаженому режимі, оскільки щодня надходило близько 13 тис. звернень.

У зв'язку з цим SkyUp має намір впровадити систему автоматизації обробки звернень.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня в рамках ослаблення карантину Україна відновила міжнародні авіаперевезення.

МЗС провів моніторинг планів зарубіжних країн з відновлення регулярного авіасполучення.

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