Авіакомпанія SkyUp планує відновити внутрішні авіаперевезення з 26 червня. Список напрямків

У той час, як піарниця авіакомпанії "SkyUp" запропонувала російськомовним клієнтам українського "McDonald’s" їхати до Росії, "SkyUp" має намір відновити внутрішні авіаперевезення з 26 червня і відкрити ще 4 нові рейси по Україні у липні, а також має намір відновити польоти до Грузії та Албанії з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Старт регулярних авіаперевезень авіакомпанія планує почати з внутрішнього сполучення. Вже у червні з Києва можна буде полетіти у Львів, Одесу, Харків та Запоріжжя та у зворотному напрямку", - сказано в ньому.

Так, на 26 червня заплановані рейси з Києва у Львів і Одесу, 29 червня - з Києва в Харків і Запоріжжя, з Одеси і Львова в Київ, 30 червня - з Києва до Львова.

Квитки на рейси за даними напрямками доступні до замовлення по 15 вересня.

Авіакомпанія має намір виконувати рейс "Київ - Львів" щодня, крім неділі, "Львів - Київ" - щоденно, крім суботи, "Київ - Одеса - Київ" - 11 разів на тиждень, "Київ - Харків - Київ" - щодня, крім неділі, "Київ - Запоріжжя" - щоденно, крім суботи, "Запоріжжя - Київ" - щодня, крім неділі.

Крім того, SkyUp запускає рейси "Харків - Львів - Харків", які планує здійснювати у вівторок, п'ятницю і неділю, "Харків - Одеса - Харків" з 4 липня у понеділок, середу, четвер і суботу, "Львів - Херсон - Львів" - з 4 липня у понеділок, четвер і суботу, "Львів - Одеса - Львів" - у вівторок, п'ятницю і неділю.

Наголошується, що міжрегіональні рейси будуть виконуватися 3-4 рази на тиждень в залежності від напрямку.

Вартість квитків стартує від 500 гривень в одну сторону без багажу.

З 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни в розкладі.

Як повідомляли Українські Новини, SkyUp констатує, що на цю мить компенсувала 13 186 євро і 1,882 млн гривень пасажирам за невикористані з-за карантину квитки.

Крім того, SkyUp не планує підвищувати вартість квитків після відновлення регулярних рейсів.