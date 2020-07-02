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02 липня 2020, четвер, 20:40 6
Суспільство 2020-07-02T21:45:02+03:00
Українські Новини
Кияни знову заплатять за облік оплати проїзду в метро. Що це за система

Кияни знову заплатять за облік оплати проїзду в метро. Що це за система

Валерия Драгомирова
Київський метрополітен, АСОП, КП
Метро. Фото: 44.ua
Метро. Фото: 44.ua

КП "Київський метрополітен" заплатить КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП "ГІОЦ") 84,5 млн гривень за послуги оператора Автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП).  Про це стало відомо з оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, пише "Киеввласть".

КП "ГІОЦ", за договором, має підключити КП "Київський метрополітен" до АСОП і до кінця 2020 року забезпечувати: функціонування всіх елементів системи, техпідтримку, збереження інформації, облік пасажироперевезень, взаєморозрахунків, ведення реєстру носіїв електронного квитка, реєстрацію електронних квитків пільгових категорій громадян.

При цьому, "ГІОЦ" вже підключав столичну підземку до АСОП в кінці 2018 року і навіть обслуговував її, вартість цих послуг від киян ховається. Прикметно, що ця система працює виключно з користувачами електронного квитка, частка яких у загальному пасажиропотоці столичної підземки за 2019 рік не досягла і 3%, а в першому кварталі 2020 року становила лише близько 12%.

Враховуючи, що столична влада вже заявила про ймовірне перенесення повноцінного запуску "єдиного електронного квитка" на початок 2021 року, кияни ще не мало заплатять за користування продуктом сумнівної ефективності.

Закупівлю провели без конкурсу, за переговорною процедурою. В обґрунтуванні переговорної процедури зазначається, що нинішня закупівля здійснюється для обліку за допомогою електронного квитка платних і пільгових категорій пасажирів київського метро та отримання компенсації з бюджету Києва за перевезення пільговиків.

Як повідомляли Українські Новини, Київ готовий відкласти введення єдиного е-квитка до 2021.

Крім того, скоро вже рівно 4 роки як Кличко обіцяє запустити метро на Троєщину.

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