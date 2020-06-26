Скоро вже рівно 4 роки, як Кличко обіцяє запустити метро на Троєщину

29 липня 2016 року в телевізійному ефірі мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) та голова політичної партії "УДАР" Віталій Кличко пообіцяв побудувати нову гілку Київського метрополітену на Троєщину. Через 4 роки, станом на 25 червня 2020 року, обіцянка так й залишилася невиконаною.

Раніше Кличко обіцяв збудувати лінію швидкісного трамвая на Троєщину, однак пізніше заявив про недоцільність її будівництва. А замість трамваю на житловий масив пообіцяв запустити метро.

"Метро - це стратегічний напрямок. Були дискусії та думки, що трамвай дешевше. Але давайте відверто говорити - наше столичне метро за день перевозить 1,5 млн пасажирів. Це швидкий та зручний вид транспорту. Метро має бути та нова гілка буде будуватися. На новому Подільсько-Воскресенському мосту буде метро, а не трамвай", - сказав тоді мер столиці.

Уточнимо, в 2013 році столична влада заявляла, що на будівництво 1-ї черги лінії метро на Троєщину (5 станцій) Києву необхідно близько 700 млн доларів. Загалом на проект, що передбачає будівництво ще 7 станцій, необхідно 2 млрд доларів. Планувалося, що за умови стабільного фінансування перші 5 станцій нової лінії метрополітену можуть бути здані в експлуатацію за 2 роки.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня 2019 року перший заступник голови КМДА Микола Поворозник сказав, що в найближче десятиліття метро на Троєщині чекати не варто.

19 березня 2019 року Кличко прогнозував, що 2 станції метро на житловому масиві Виноградар будуть відкриті в грудні 2021 року.

5 листопада 2018 року Кличко заявив, що в 2019 році будуть відновлені проекти будівництва метро на Виноградар і Троєщину.