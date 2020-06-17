"Киевский метрополитен" отдаст 108 млн гривен связанной с российским бизнесом компании

В коммунальном предприятии (КП) "Киевский метрополитен" решили изрядно потратиться на переоснащение электроподстанций Святошинско-Броварской и Оболонско-Теремковской линий метро. Договор на поставку и установку оборудования стоимостью 108,3 млн гривен заключен с запорожским ООО "Плутон ИС". Крупный тендер прошел на удивление гладко, но в Киевсовете заподозрили, что без коррупции не обошлось. В частности, потому что цена договора лишь на 1% ниже от изначально заявленной и работы начнут выполнять только при 50-процентной предоплате. При этом крупная сумма (не менее 20% от цены договора) достанется субподрядчику – ЧАО "Плутон", среди собственников которого учредитель ООО "Плутон ИС" и российский бизнесмен Владимир Осипов.

Об этом сообщило интернет-издание "КиевВласть".

Как стало известно изданию из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 1 июня 2020 года КП "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Плутон ИС" на техническое переоснащение электрических подстанций Святошинско-Броварской и Оболонско-Теремковской линий метрополитена. Цена договора составила 108,39 млн гривен.

ООО "Плутон ИС" обязано на протяжении 12 месяцев переоснастить камеры выпрямленного тока 825-В с заменой быстродействующих выключателей ВАБ-28 на 12 электрических подстанциях Святошинско-Броварской и Оболонско-Теремковской линий метрополитена. В дополнениях к договору указано, что это должно повысить энергоэффективность и надежность системы электроснабжения, в том числе увеличить ремонтопригодность оборудования и привести его в соответствие современным требованиями.

Работы собрались выполнять в 2 очереди: первая продлится 360 календарных дней, а вторая – 180 календарных дней. Приступать к выполнению работ по каждой очереди подрядчик будет с даты получения предоплаты от заказчика в размере 50%. При этом в обнародованном договоре и приложениях к нему не указано, какие именно работы собираются выполнять в каждой из очередей.

К выполнению работ по договору ООО "Плутон ИС" собирается привлечь субподрядчика – ЧАО "Плутон", которому отдаст не менее 20% цены договора. По итогу проведения всех работ ООО "Плутон ИС" должно предоставить на них гарантию, сроком 24 месяца.

В аукционе конкуренцию ООО "Плутон ИС" составило только ООО "МБК "Синергия", предложение которого оказалось дороже. Тендер прошел без вопросов, требований и жалоб его участников. Также на него не обратила внимание Госаудитслужба.

А вот внимание депутата Киевского городского совета Александра Пабата (внефракционный) закупка привлекла. Депутат считает, что она может иметь коррупционную составляющую, поэтому попросил директора Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации (КГГА) Оксану Колтик контролировать данную закупку и обязательно проводить аудиты расходов средств на все мероприятия.

Свои опасения Пабат обосновывает тем, что в итоговой ведомости ресурсов к договору большая часть средств (79,26 млн гривен) приходится на оборудование в комплектах без расшифровки:

44 комплекта технического переоснащения камеры 825В ШВР – 1,47 млн гривен за комплект;

2 комплекта технического переоснащения камеры 825В ШВР – 1,48 млн гривен за комплект;

8 комплектов технического переоснащения камеры 825В ШЗВ – 1,45 млн гривен за комплект.

Кроме этого, по его словам, в сметах имеется и другое оборудование, которое производят компании из группы "Плутон".

"В сметах указаны быстродействующие выключатели постоянного тока UR40-81S по 1 574 гривны. Также имеются модульные контроллеры MC200+ по 11 608 гривен, максимальная токовая защита SMTN-3 по 689 гривен и CR-100 по 295 гривен. Их производит группа "Плутон", в которую входят упомянутое украинское ЧАО "Плутон" и российское АО "ЭТК "Плутон" и другие", – сообщил Александр Пабат.

Кроме того, депутата смутило, что цена договора только на 1% ниже цены договора, заявленной при объявлении тендера, предусмотрен аванс в 50% и привлечение субподрядчика – ЧАО "Плутон". А также то, что собственник ООО "Плутон ИС", которое победило в тендере, связан с российским бизнесом.

"Учредителем и директором запорожского ООО "Плутон ИС" является местный житель Дмитрий Овсяникер. Он владеет ЧАО "Плутон" с запорожцем Сергеем Сечиным и россиянином Владимиров Осиповым – гендиретором и самым крупным акционером российского ЗАО "НПП "Энергия", которое производит оборудование для метро", – отметил Александр Пабат.

Эта информация подтверждается данными аналитической системы Youcontrol и других открытых источников.

ООО "Плутон ИС" зарегистрировано в 2006 году в Запорожье. Основной вид деятельности – производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры. Уставный фонд – 2,6 млн гривен. Учредитель, директор и бенефициар предприятия – житель Запорожья Дмитрий Овсяникер.

По данным Zакупівлі, ООО "Плутон ИС" принимает участие в публичных закупках с 2016 года. По их результатам заключено 11 договоров на 121,3 млн гривен (с учетом нынешнего). Причем из них 10 договоров на 120,6 млн гривен заключены с КП "Киевский метрополитен".

ЧАО "Плутон" – субподрядчик по нынешнему договору – зарегистрировано в 1996 году в Запорожье. Компания специализируется на производстве электрораспределительной и контрольной аппаратуры. Учредители – Дмитрий Овсяникер (33,3% акций), житель Запорожья Сергей Сечин (33,4%) и гражданин РФ, москвич Владимир Осипов (33,3%).

Из приговора Хортицкого райсуда Запорожья от 28.10.2015 года известно, что в октябре 2015 года Сергей Сечин был осужден на 3 года за злоупотребление полномочиями и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 Угловного кодекса Украины). В документе сказано, что Сергей Сечин внес в протоколы заседания счетной комиссии общего собрания акционеров ЧАО "Плутон" заведомо неправдивую информацию о порядке распределения чистой прибыли ЧАО по итогам работы в 2012 году. Такие действия привели к невозможности получить девиденды Дмитрием Овсяникером, который и заявил правоохранителям о нарушении своих прав.

Дмитрий Овсяникер, по данным СМИ, также обвинял Сергея Сечина в подготовке покушения на убийство.

ЧАО "Плутон" с 2007 года по результатам участия в публичных закупках подписало 46 договоров на 346,1 млн гривен. Из них 18 договоров на 233 млн гривен ЧАО заключило с КП "Киевский метрополитен".

По данным официального сайта ЗАО "НПП "Энергия", генеральный директор ЗАО – человек с именем Владимир Осипов. "НПП "Энергия" производит оборудование для тяговых подстанций городского электрического транспорта.

Также известно, что ЗАО "НПП "Энергия" зарегистрировано в 2008 году в Москве, на данный момент у предприятия 5 акционеров, контрольным пакетом акций владеет Владимир Осипов (данные List-org.com).

Группа "Плутон" занимается производством электротехнического оборудования, в нее входят 9 компаний. В Украине она представлена ЧАО "Плутон", в России – АО "ЭТК "Плутон", в Польше – Pluton Polska, в Германии – Ingenieurbüro Hübner, в Турции – Pluton Turkey, в Беларуси – ООО "Плутон Групп", в Индии – PPS International, в Казахстане – ЧАО "Плутон", в Австралии – Pluton Rail PTY LTD.

АО "ЭТК "Плутон" зарегистровано в 2013 году в Москве и специализируется на научных исследованиях и разработках. Собственники – Дмитрий Овсяникер (50%) и Сергей Сечин (50%).

КП "Киевский метрополитен" основано Киевсоветом в 1999 году. Уставный фонд – 3 млрд гривен. С 17 июля 2014 года должность директора КП занимает Виктор Брагинский.

Ранее издание сообщало, что КП "Киевский метрополитен" неоднократно сотрудничал с компаниями, имеющими связи с российским бизнесом. Так, в 2010-2013 годах столичный метрополитен получил 100 вагонов по договору между с ООО "Укррослизинг" (после октября 2018 года – ООО "Австро-венгерская лизинговая компания"). Учредителем ООО "Австро-венгерская лизинговая компания" на сегодня значится кипрская "Укррослизинг Сайпрус Лимитед", собственником которой указан гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер, а до декабря 2017 года таковым был российский олигарх Павел Фукс.

Известно, что киевская подземка не полностью расплатилась с поставщиком вагонов: из 1,4 млрд гривен долг метрополитена составил более 500 млн гривен. В начале 2017 года "Укррослизинг" отсудил у "Киевского метрополитена" 1,96 млрд гривен, основную часть которых составили проценты, пеня и инфляционные потери.

Теперь столичная прокуратура и полиция ищут виновных в возникновении миллиардного долга перед ООО "Австро-венгерская лизинговая компания" за полученные киевской подземкой на условиях лизинга вагоны. Соответствующее уголовное производство расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Киевский метрополитен". Сторона обвинения пришла к выводу, что вследствие действий служебных лиц КП территориальной общине Киева был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд гривен. Также следствие выяснило, что за 2017-2018 года КП необоснованно перечислило в пользу ООО "Укррослизинг" 304,5 млн гривен.