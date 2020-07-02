Київські театри відкриють новий сезон 12 липня

Тоді як з 2 липня дозволили відновити роботу кінотеатрів, київські театри відкриють новий сезон з 12 липня прем'єрою в театрі "Актор".

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Першим планує театр "Актор" зіграти виставу "Приємна несподіванка" 12 липня, а останнім буде відкривати сезон Київський національний академічний театр оперети - 1 жовтня Гала-концертом на оновленому залі", — сказано в ньому.

Зазначається, що перш за все відбудуться вистави, які були скасовані через початок пандемії COVID-19, і на які кияни не могли потрапити в березні.

Підкреслюється, що глядачі будуть сидіти на відстані один від одного.

Також буде дотримуватися масковий режим, а в приміщеннях будуть доступні антисептики.

Деякі театри мають намір скасувати антракт, щоб мінімізувати спілкування людей і їх скупчення, а також вимірювати температуру акторам і відвідувачам.

Театральний сезон розпочнеться 5 прем'єрами, які підготували Київський академічний театр ляльок на лівому березі Києва, Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський камерний театр "Дивний замок", театр "Романс" і Київський академічний театр ляльок.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу.

Тим часом, з 1 липня КМДА вирішила посилити карантинні заходи в Києві і заборонити роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.