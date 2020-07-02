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02 липня 2020, четвер, 18:08 6
Силові структури 2020-07-02T18:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві затримали підозрюваного у різанині на Житомирщині

У Києві затримали підозрюваного у різанині на Житомирщині

Валерия Драгомирова
вбивство, ножове поранення, поранення людей, затримання підозрюваних, Житомирська область
Різанина на Житомирщині. Фото: Нацполіція
Різанина на Житомирщині. Фото: Нацполіція

Національна поліція повідомила жителю Житомирської області про підозру в умисному вбивстві 1 людини і ножових пораненнях ще вісьмох.

Про це сказано в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"Житомирські оперативники затримали у столиці підозрюваного у вбивстві однієї людини і пораненні ще вісьмох... 2 липня вночі в одному з мікрорайонів Києва слідчі кримінальної поліції Головного управління Національної поліції Житомирській області затримали 40-річного жителя Іршанська. Чоловік був у розшуку після травми під час вуличного конфлікту 9 осіб. Зараз з ним працюють слідчі", — сказано в ньому.

Зазначено, що раніше, 21 червня, в місті Іршанськ Житомирської області конфлікт між відпочивальниками у кафе закінчився бійкою, в результаті якої 9 осіб зазнали ножових поранень.

Один з потерпілих, 28-річний місцевий житель, помер. Підозрюваний у завданні травм з місця пригоди зник.

Під час першочергових заходів поліцейські знайшли автомобіль чоловіка і провели низку невідкладних обшуків.

Потім продовжувався комплекс слідчо-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного. До їх проведення були залучені додаткові сили та засоби поліції.

Місцевість, в тому числі лісові масиви Іршанська, були ретельно перевірені і відпрацьовані.

Різанина в Житомирській області. Фото: НацполицияРізанина в Житомирській області. Фото: Нацполиция

Подвірні та поквартирні обходи мешканців найближчих до місця події населених пунктів Хорошівського району охопили кілька тисяч осіб.

2 липня в Києві в одному зі спальних мікрорайонів слідчі кримінальної поліції Житомирській області затримали підозрюваного.

"За нашою інформацією, чоловік переховувався в одній з орендованих квартир протягом двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами", — сказав начальник поліції області Юрій Олійник.

Згідно з повідомленням, це не завадило оперативникам дочекатися підозрюваного та затримати його.

За наявною інформацією, чоловік спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім вночі попутним транспортом добрався до столиці.

Зараз йому оголошено про підозру у скоєнні кримінальних дій, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Чоловікові може загрожувати тюремне ув'язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань повідомили ще 1 поліцейському і 1 працівнику Кагарлицького відділення Обухівського відділу Управління Нацполіції в Київській області про підозру у катуванні людей.

Крім того, 22 травня поблизу села Новоселиця Попільнянського району місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими з рушниці позбавив життя 7 осіб. Серед загиблих - 3 співробітники Національної гвардії.

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