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02 липня 2020, четвер, 17:17 7
Судова влада 2020-07-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Двом правоохоронцям з Кагарлика повідомили про підозру — виявлено нові факти катувань

Двом правоохоронцям з Кагарлика повідомили про підозру — виявлено нові факти катувань

Елена Новикова
Державне бюро розслідувань, ДБР, Офіс Генпрокурора, побиття поліцейськими, Повідомлення про підозру, згвалтування поліцейськими, Кагарлик, Згвалтування у Кагарлику, поліцейське свавілля

Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру у катуванні людей ще 1 поліцейському і 1 працівнику Кагарлицького відділення Обухівського відділу Управління Нацполіції Київської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомств, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру оперуповноваженому Кагарлицького відділення Обухівського ВП ГУ Нацполіції в Київській області. Правоохоронець підозрюється у катуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)", — сказано в ньому.

Слідством встановлено, що під час подій, які відбувалися в ніч з 23 на 24 травня, поліцейський за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої в той час, як його керівник одягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показань періодично затискав дихальну трубку.

Після початку досудового розслідування в ДБР стали звертатися особи з повідомленнями про факти тортур, які раніше проходили у Кагарлицькому відділенні поліції.

За даними слідства, на початку січня працівники Кагарлицького відділення поліції, раніше підозрювані у тортурах та знущаннях, катували двох осіб з метою отримання зізнання у скоєнні крадіжок.

Так, правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля по околиці міста.

Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділку поліції вони застосовували до них електричний струм і приковували наручниками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції в травні з метою отримання зізнавальних свідчень побив ще одного громадянина.

В результаті чого потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

"За цими фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим в травні оперуповноваженому і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції, які зараз утримуються в Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Таким чином, слідчі ДБР повідомили про підозру 4 працівниками Кагарлицького відділення поліції", — сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання щодо двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою.

А постраждалій від тортур в Кагарлику надали особисту охорону.

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