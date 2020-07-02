Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 регіональних поїздів. Список напрямків

Після того, як Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 поїздів далекого прямування, доступними для придбання стали також квитки на 6 регіональних поїздів.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З поточного тижня буде відновлено курсування поїздів з Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича.

Поїзди почнуть слідування 3 липня і курсуватимуть у передвихідні та вихідні дні.

Укрзалізниця призначила рейси таких регіональних поїздів:

№867/868 "Київ – Жмеринка – Київ";

№884/883 "Фастів – Зернове – Київ-Волинський";

№896/895 "Київ-Волинський – Конотоп" та "Шостка – Київ-Волинський";

№888/887 "Київ-Волинський – Ворожба – Фастів";

№880-879/882-881 "Київ-Волинський – Славутич – Фастів";

№ 866/865-864/863 "Київ-Волинський – Неданчичі – Київ-Волинський".

Курсування 6 регіональних поїздів. Інфографіка: Укрзалізниця

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.