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02 липня 2020, четвер, 18:04 8 Інфографіка
Транспорт 2020-07-02T18:45:02+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 регіональних поїздів. Список напрямків

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 регіональних поїздів. Список напрямків

Елена Новикова
Укрзалізниця, Розклад поїздів, Частота курсування, приміські поїзди, відновлення пасажирських перевезень, Приміські потяги
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укралізниця

Після того, як Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 поїздів далекого прямування, доступними для придбання стали також квитки на 6 регіональних поїздів.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З поточного тижня буде відновлено курсування поїздів з Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича.

Поїзди почнуть слідування 3 липня і курсуватимуть у передвихідні та вихідні дні.

Укрзалізниця призначила рейси таких регіональних поїздів:

  • №867/868 "Київ – Жмеринка – Київ";
  • №884/883 "Фастів – Зернове – Київ-Волинський";
  • №896/895 "Київ-Волинський – Конотоп" та "Шостка – Київ-Волинський";
  • №888/887 "Київ-Волинський – Ворожба – Фастів";
  • №880-879/882-881 "Київ-Волинський – Славутич – Фастів";
  • № 866/865-864/863 "Київ-Волинський – Неданчичі – Київ-Волинський".

Курсування 6 регіональних поїздів триває. Інфографіка: Курсування 6 регіональних поїздів. Інфографіка: Укрзалізниця

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.

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