Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 регіональних поїздів. Список напрямків

Після того, як Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 6 поїздів далекого прямування, доступними для придбання стали також квитки на 6 регіональних поїздів. Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини. З поточного тижня буде відновлено курсування поїздів з Києва до Жмеринки, Фастова, Шостки, Конотопа, Неданчичів та Славутича. Поїзди почнуть слідування 3 липня і курсуватимуть у передвихідні та вихідні дні. Укрзалізниця призначила рейси таких регіональних поїздів: №867\/868 "Київ – Жмеринка – Київ"; №884\/883 "Фастів – Зернове – Київ-Волинський"; №896\/895 "Київ-Волинський – Конотоп" та "Шостка – Київ-Волинський"; №888\/887 "Київ-Волинський – Ворожба – Фастів"; №880-879\/882-881 "Київ-Волинський – Славутич – Фастів"; № 866\/865-864\/863 "Київ-Волинський – Неданчичі – Київ-Волинський". Курсування 6 регіональних поїздів. Інфографіка: Укрзалізниця Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області. Раніше повідомлялося про те, що Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.