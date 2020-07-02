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02 липня 2020, четвер, 17:13 12
Судова влада 2020-07-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко проігнорував рішення суду спростувати його заяви про Портнова

Порошенко проігнорував рішення суду спростувати його заяви про Портнова

Павло Твердохліб
Андрій Портнов, Судовий позов, Петро Порошенко, Наклеп, Євросолідарність
Андрій Портнов і Петро Порошенко (колаж). Фото: 24tv.ua
Андрій Портнов і Петро Порошенко (колаж). Фото: 24tv.ua

Юрист Андрій Портнов повідомив, що колишній Президент України Петро Порошенко проігнорував рішення Київського апеляційного суду, який зобов'язує Порошенка спростувати інформацію про причетність Портнова до передачі в Російську Федерацію матеріалів кримінальних справ, а також відшкодувати юристу судові витрати.

Про це заявив юрист на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Петро Порошенко, пройшли встановлені судом 5 днів для спростування Вами, Вашим телеканалом ("Прямий") і партією ЄС ("Європейська солідарність") поширеної стосовно мене недостовірної інформації. Суд зобов'язав Вас також заплатити мені витрати.

Сьогодні я перевірив свій рахунок та не виявив від Вас надходжень. Не змушуйте мене нервувати і здійснювати нові примусові процедури стягнення та арешту Ваших рахунків. Мої платіжні реквізити знайдіть у себе в бухгалтерії, вони не змінилися після минулорічного випадку примусового стягнення з Вас", - написав Портнов.

Уточнимо, 25 червня Київський апеляційний суд зобов'язав Порошенко спростувати інформацію про причетність Портнова до передачі в Російську Федерацію матеріалів кримінальних справ, в яких фігурує Порошенко, а також відшкодувати юристу судові витрати.

Нагадаємо, 7 лютого Портнов виграв суд у Порошенка, партії "Європейська солідарність" та телевізійного каналу "Прямий": їх слова на адресу Портнова визнані брехнею. Печерський районний суд м. Києва визнав інформацію, що була поширена про Портнова телеканалом "Прямий" і веб-сайтом партії Порошенка, недостовірною.

Позов за наклеп був поданий юристом до Печерського райсуду Києва 15 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня 2019 року Порошенко виплатив Портнову 3 500 гривень судового збору за програну судову справу.

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