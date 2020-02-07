Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью

Известный юрист и бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о решении суда о признании недостоверной информации, распространенной о нем телеканалом Прямой и сайтом партии экс-президента Петра Порошенко. Об этом Портнов написал на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Друзья, информирую, что сегодня суд в полном объёме удовлетворил мой иск к Порошенко, партии Европейская Солидарность и телеканалу Прямой", - констатировал юрист.

Как заявил в своей заметке Портнов, суд признал полностью недостоверной информацию о якобы передаче им в Россию материалов уголовного дела ГБР о государственной измене Порошенко, направившего в российский плен украинских моряков для срыва президентских выборов.

Суд также обязал фигурантов в течении пяти дней опровергнуть всю распространённую о Портнове информацию и взыскать в его пользу с Порошенко и его партии ЕС денежные средства.

"Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже", - резюмировал свой пост Портнов.

Напомним, иск за клевету был подан юристом в Печерский районный суд Киева 15 августа.