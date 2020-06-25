Суд обязал Порошенко опровергнуть причастность Портнова к передаче в Россию материалов уголовных дел

Киевский апелляционный суд обязал бывшего Президента Украины Петра Порошенко опровергнуть информацию о причастности юриста Андрея Портнова к передаче в Российскую Федерацию материалов уголовных дел, в которых фигурирует Пошенко, а также возместить юристу судебные издержки.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"Киевский апелляционный суд, дай ему Бог здоровья, поставил только что точку в моем иске к Порошенко, его телеканалу "Прямой" и партии "Европейская солидарность". Вердикт - Порошенко и его партия должны заплатить мне расходы по судебному процессу и в течении 5 дней опровергнуть всю ложь, о якобы моей причастности к передаче в Россию материалов уголовных дел, в которых он является фигурантом.

Петр Порошенко, думаю, мой расчетный счет Вы помните еще с Вашего прошлого платежа. Ну и наблюдаем за сайтом Вашей воровской партии и эфиром Вашего, живущего на украденные у страны деньги, офшорного канала "Прямой". Пять дней у Вас на выполнение, потом новые учебно-воспитательные мероприятия", - написал юрист.

Напомним, 7 февраля Портнов выиграл суд у Порошенко, партии "Евросолидарность" и телевизионного канала "Прямой": их слова в адрес Портнова признаны ложью. Печерский районный суд г. Киева признал информацию, распространенную о Портнове телеканалом "Прямой" и веб-сайтом партии Порошенко, недостоверной.

Иск за клевету был подан юристом в Печерский райсуд Киева 15 августа.

Как сообщали Українські Новини, 14 декабря 2019 года Порошенко выплатил Портнову 3 500 гривен судебного сбора по проигранному судебному делу.