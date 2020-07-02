Після послаблення карантину продажі в ТРЦ зросли: що українці купують найчастіше

За 3 тижні червня,порівняно з періодом до карантину, відвідуваність торгово-розважальних центрів (ТРЦ) знизилася на 20%.

Про це йдеться в повідомленні Консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" (Київ), передають Українські Новини.

"Відвідуваність за 3 тижні червня порівняно з докарантинными показниками в середньому зменшилася на 20%. Ми пов'язуємо це з тим, що в ТРЦ все ще не працювали розважальні зони і ресторани", - цитуються в ньому слова директора компанії Євгенії Локтіонової.

При цьому товарообіг ритейлерів порівняно з червнем 2019 року збільшився на 5-50% в залежності від категорії товару.

Зокрема, на 50% зросли продажі електроніки, на 30% - товарів для спорту, на 20% - одягу, на 5% - взуття.

Продажу товарів для тварин скоротилися на 20%.

За даними "Української торгової гільдії" у березні-травні товарообіг українських ритейлерів знизився на 2,5% - до 255 млн гривень порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

При цьому скорочення товарообігу у квітні і травні становило 15,5% і 2,7% відповідно порівняно з квітнем і травнем минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві відновили роботу кінотеатри.

Тим часом Київ посилив карантин та заборонила роботу кафе і розважальних закладів після 22:00.