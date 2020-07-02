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  • У Новому аеропорту Стамбула створили центр тестування на Covid-19
02 липня 2020, четвер, 14:57 13
Світ 2020-07-02T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Новому аеропорту Стамбула створили центр тестування на Covid-19

У Новому аеропорту Стамбула створили центр тестування на Covid-19

Елизавета Кесельман
Туреччина, тури в Туреччину, Коронавірус в Туреччині
У новому аеропорту Стамбула відкрили Центр тестування на коронавірус. Фото: Прес-служба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.
У новому аеропорту Стамбула відкрили Центр тестування на коронавірус. Фото: Прес-служба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.

В Новому аеропорту Стамбула (IGA) відкрили лабораторії з тестування на коронавірус в рамках прийнятих заходів з боротьбі з пандемією Covid-19, в той час, як Туреччина відкрила авіасполучення з Україною. Про це повідомила пресслужба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.

Тут пасажири, що прибувають з-за кордону і виїжджають в інші країни, зможуть зробити тест на Covid-19. У разі виявлення у пасажира на температурному контроль температури, що перевищує 37,8°, або інших симптомів захворювання, тест буде проведено безкоштовно. Інші пасажири зможуть пройти тест за бажанням, в такому випадку його вартість становитиме 110 турецьких лір (близько 15 євро). Взяті у пасажира зразки будуть оброблені в лабораторіях на території терміналу аеропорту, результат тесту буде відомий протягом 2-х годин. Результати тесту будуть надаватися турецькою або англійською мовами шляхом надсилання на електронну пошту або надання в роздрукованому вигляді.

Центр тестування відвідав Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, який ознайомився із заходами із запобігання поширенню Covid-19.

Фото: Прес-служба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.Фото: Пресслужба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.

Директор Центру оперативного управління Нового аеропорту Стамбула Фатіх Мірі, у своєму виступі перед представниками преси розповів, що спільно з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством культури і туризму Туреччини в Новому аеропорту Стамбула в терміналі міжнародних рейсів був створений центр тестування на Covid-19. Загальна площа центру становить 5 тисяч квадратних метрів, це дозволило розмістити точки тестування у двох різних локаціях терміналу. Завдяки цьому в день пройти тестування може 40 тисяч пасажирів.

Фото: Прес-служба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.Центр тестувань на коронавірус Фото: Пресслужба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.

Крім Нового аеропорту Стамбула, подібні центри тестування також діють в інших аеропортах Туреччини, особливо на популярних туристичних напрямках (Анталія, Даламан, Ізмір тощо).

Фото: Прес-служба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.Аеропорт Стамбула Фото: пресслужба Офісу з питань культури інформації посольства Туреччини.

Турецька сторона докладає максимальні зусилля для забезпечення безпечного відпочинку гостей країни.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина засмутилася, що не потрапила в "зелений" список країн і закликала ЄС "виправити непорозуміння".

Крім того, Туреччина заборонила перевозити ручну поклажу більш як 5 кг.

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