Краща річна солодкість для діабетиків. Чим і для кого корисний кавун

Кавун найбільш популярна ягода в літню спеку, яка не планує відсутпати в липні, оскільки складається в основному з води і цукору. Однак дієтологи і експерти переконують, що кавун кірм цукру та води містить у собі безліч вітамінів, життєво важливих для нашого організму. Про це повідомляє видання hochu.ua

Ні для кого не секрет, що кавун – це не фрукт, а велика ягода, в якій міститься велика кількість корисних речовин і вітамінів. Так, в кавуні є вітамін А, вітамін РР, вітаміни В1, В2, В6, В9, вітамін С, Е та Н. З корисних речовин - калій, натрій, кальцій, фосфор, залізо і магній.

Крім того, кавун покращує метаболізм, а фруктоза в його складі робить кавун відмінною їжею для тих, хто хворіє на цукровий діабет. Кавун чудово очищає нирки і печінку, володіючи сильним сечогінними і жовчогінними властивостями. У разі проблем з нирками, застою жовчі, утворення каменів кавунова дієта може допомогти в профілактиці цієї проблеми.

Крім усього іншого, кавун — дієтична ягода, яка не один раз була головним героєм чергової монодієти. Калорійність кавуна становить 25 кал на 100 грам, він дуже легкий і смачний. Але як засіб для схуднення не рекомендується. Як спосіб провести розвантажувальний день — можна.

Крім того, що кавун чудово втамовує спрагу, що може вплинути на загальний стан організму, занадто багато солей і цукру, які не бажані. Крім того, через велику кількість клітковини в складі, при проблемах з шлунково-кишковим трактом є ймовірний ризик запорів.

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