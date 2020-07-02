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02 липня 2020, четвер, 09:29 10
Європа 2020-07-02T11:00:02+03:00
Українські Новини
Польща скасувала двотижневу обсервацію для громадян України

Польща скасувала двотижневу обсервацію для громадян України

Елизавета Кесельман
Польша, Карантин, Авіапереліт, Коронавірус
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

Польща скасувала обов'язкову 14-денну обсервацію для пасажирів, що прибувають авіарейсами з України, після відновлення авіасполучення з Україною, Про це йдеться в повідомленні пресслужби прикордонної служби Польщі.

Як повідомляється, після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС (опівночі з 12 на 13 червня), на цих кордонах немає також санітарного контролю та обов'язкового проходження карантину для тих, хто прибуває до Польщі.

При цьому на зовнішньому кордоні ЄС продовжують діяти обмеження, зокрема, щодо обов'язкового карантину.

Так на кордоні Польщі з Україною, Білоруссю і Росією в'їзд іноземців все ще обмежений. Вони можуть потрапити в країну тільки в деяких пунктах: Дорогуськ (з української сторони − Ягодин), Корчова (з української сторони − Краківець), Гребінне (з української сторони − Рава-Руська) та Медика (з української сторони − Шегині).

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня Рада міністрів Польщі прийняла рішення про продовження до 30 червня заборони на авіаперевезення пасажирів з більшості країн через ризик поширення коронавірусу, до яких віднесена була також Україна.

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