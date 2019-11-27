Призначений Порошенком Терентьєв розробив схему поборів в АМКУ, - ЗМІ

Незважаючи на розстановки в органах влади "нових облич", главою Антимонопольного комітету України залишається ставленик екс-президента Петра Порошенка. Про це пишуть журналісти РБК-Україна в статті "Чиї" слуги "очолять Антимонопольний комітет України".

"Крісло керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) поки займає ставленик минулої влади - Юрій Терентьєв. Будучи однокурсником Олексія Філатова, заступника колишнього глави Адміністрації президента, відповідальним за сферу юстиції та судочинства, і проявивши свою лояльність, Терентьєв обрався головою АМКУ в 2015-му році на 7 років (до 2022 року) і, по всій видимості, збирається досидіти цей термін", - відзначають автори матеріалу.

За даними статті, основною новелою, яку Терентьєв ввів в роботу АМКУ майже відразу після свого призначення, є поняття "економічний ефект", який фігурує в звітності і в планових показниках АМКУ. У звіті АМКУ про свою роботу ця сума нібито була згенерована економікою України після того, як АМКУ, нібито, виправив неконкурентну ситуацію або покартав монополіста.

"У судових рішеннях про неправомірність грошових штрафів від АМКУ йдеться про відсутність підстав для таких штрафів, а також про те, що об'єктивні чинники, що впливають на ведення бізнесу, ніким не досліджувалися. Тобто, можна зробити висновок, що найбільші штрафи накладалися на бізнес просто тому, що керівництво АМКУ ставило таке завдання? Фінансовий результат роботи АМКУ під керівництвом Терентьєва для держави Україна - це фікція. Штрафи, якими він звітував, успішно оскаржені, а рішення АМКУ скасовувалися вже після того, як він усп вал про них звітувати. А "економічний ефект" і зовсім з'являється з повітря в кабінетах АМКУ", - йдеться в статті.

Автори матеріалу повідомляють, що Терентьєв давав завдання територіальним органам збирати якомога більше, тобто, штрафувати.

"У передвиборний для колишньої влади рік Терентьєв затвердив план для територіальних відділень АМКУ, кожне з яких мало забезпечити цей самий "економічний ефект" на рівні від 85 до 235 мільйонів гривень за рік. Проблемні регіони - Луганська і Донецька область - мали рознарядку по 45 млн грн, а ось вже багаті - Одеська і Харківська повинні були знайти проблем у бізнесу на суму в 210 мільйонів", - йдеться в розслідуванні на РБК-Україна.

У статті також зазначено, що в 2018 році АМКУ оштрафувало компанії на 277 млн. грн., Але при цьому в 2018 році в звіті про діяльність АМКУ фігурувала цифра про результат в 4 мільярди гривень.

"Виходить, що АМКУ роздало" рад "на 3,7 мільярдів? Тільки ось помацати реальні гроші з цих 3,7 мільярдів гривень змогли тільки ті, хто міг продавати" квитки "на консультації", - йдеться в матеріалі.

Журналісти повідомляють, що лише в другій половині 2019 року почалася реальна робота комітету: з червня АМКУ зібрав грошових штрафів на 6,8 мільярдів гривень. Більш ніж в 20 разів більше, ніж за весь 2018 й рік. І Автори роблять припущення, що така активність пов'язана з побоюванням глави комітету залишитися без крісла: "У 2019 Терентьєву стало зрозуміло, що влада буде змінюватися і пора подумати про свою власну долю на посаді".