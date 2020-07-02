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  • У Західній Монголії оголосили карантин через бубонну чуму. Що це за хвороба
02 липня 2020, четвер, 12:39 9
Світ 2020-07-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Західній Монголії оголосили карантин через бубонну чуму. Що це за хвороба

У Західній Монголії оголосили карантин через бубонну чуму. Що це за хвороба

Елизавета Кесельман
Чума, Азія, Монголія, Спалах чуми, бубонна чума
Чума. Фото: Onliner
Чума. Фото: Onliner

Поки світ бореться з коронавірусом та вже поступово відкриває міжнародні кордони, в західній Монголії зафіксовано спалах бубонної чуми. 29 червня о 10:00 було оголошено карантин на невизначений термін. Про це повідомляє видання CentralAsia.

Відповідно до Національного центру зоонозів (МЦЗ), 27-річний житель сомона Цецег в аймаку Ховд був доставлений в лікарню в неділю після того, як з'їв м'ясо бабака. Молода жінка перебуває на лікуванні в критичному стані. Схоже, що вона була в прямому контакті з більш ніж 60 особами і побічно з більш ніж 400 осіб.

Пара померла від бубонної чуми в сусідньому західному монгольському аймаку Баян-Өлгий у квітні 2019 року після вживання в їжу сирого м'яса бабака.

Що таке бубонна чума

Бубонна чума - це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця хвороба може вбити дорослого менш ніж за 24 години, якщо вчасно не лікувати.

Бубонна чума розвивається при проникненні збудника через шкіру (як правило, при укусі інфікованої блохи, але можливе зараження і при укусі інфікованого щура або іншої тварини), характеризується хворобливим запаленням лімфатичних вузлів з утворенням "бубонів", найчастіше — пахових, рідше — пахвових, проявляється лихоманкою, вираженою інтоксикацією. Інкубаційний період становить 2-6, рідше від 1 до 12 днів.

Симптоми бубонної чуми

Хвороба може передаватися від людини до людини. Головні зовнішні симптоми, які має чума – це збільшення лімфатичних вузлів. Крім зовнішніх змін на тілі, хворий відчуває сильний головний біль, високу температуру. Крім того, людина відчуває слабкість і озноб.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї зафіксували першу смерть від хантавірусу, від якого не існує вакцини. Ще 30 осіб було відправлено на карантин.

Однак вірусологи повідомили, що хантавірус є і на території України, але не несе епідемічної загрози.

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