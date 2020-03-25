Хантавірус вже давно в Україні, але загрози епідемії немає, – вірусолог

Вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко виключає ймовірність поширення і загрози епідемії хантавірусу, від якого в Китаї померла перша людина.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Ймовірності перерости хантавірусу в епідемію немає", - сказала вона.

Також вона повідомила, що цей вірус існує вже давно, в тому числі і на західній частині України.

Мироненко зазначила, що хантавірус не передається від людини до людини, єдиним джерелом захворювання є різні гризуни.

За її словами, це рідкісне захворювання, яке іноді призводить до смерті людини.

Вона підкреслила, що немає ніяких приводів для паніки навколо хантавируса.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 25 березня кількість хворих коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася на 29 до 113.

Також за даними на 25 березня кількість заражених коронавірусом Covid-19 по всьому світу перевалило за 400 тисяч людей.