підписатися на розсилку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 березня 2020, середа, 18:41 27
Медицина 2020-03-25T20:00:02+02:00
Українські Новини
Хантавірус вже давно в Україні, але загрози епідемії немає, – вірусолог

Хантавірус вже давно в Україні, але загрози епідемії немає, – вірусолог

Елена Новикова
епідемія, Хантавірус, Епідемія хантавірусу, Поширення хантавірусу
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко виключає ймовірність поширення і загрози епідемії хантавірусу, від якого в Китаї померла перша людина.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Ймовірності перерости хантавірусу в епідемію немає", - сказала вона.

Також вона повідомила, що цей вірус існує вже давно, в тому числі і на західній частині України.

Мироненко зазначила, що хантавірус не передається від людини до людини, єдиним джерелом захворювання є різні гризуни.

За її словами, це рідкісне захворювання, яке іноді призводить до смерті людини.

Вона підкреслила, що немає ніяких приводів для паніки навколо хантавируса.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 25 березня кількість хворих коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася на 29 до 113.

Також за даними на 25 березня кількість заражених коронавірусом Covid-19 по всьому світу перевалило за 400 тисяч людей.

Більше новин про: епідемія Хантавірус Епідемія хантавірусу Поширення хантавірусу

Зеленський думає, як залишити людей вдома на свято Пасхи
Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями
Новини
"Кручу педалі". Нардеп Григорій Суркіс відреагував на чутки про зараження коронавірусом 19:52 Відео
НБУ має намір провести черговий аукціон по обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня 19:44
В Індії новонароджену дівчинку назвали на честь коронавірусу 19:24
Портнов просить Міносвіти виключити з підручників "причетних до організації Майдану злочинців" 19:22
Кабмін дозволив підприємствам перевозити працівників на орендованому транспорті під час карантину 19:14
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента 08:21
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok